С сентября туристы не смогут уехать в Сочи без электронной путевки

С началом сентября туристы не смогут отправиться в путешествие по стране, к примеру, в
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Теперь информация о туристических маршрутах внутри страны подлежит регистрации в государственной программе. Компания, продающая тур, обязательно должна оформить электронный договор для своего клиента.
В Госдуме считают, что такая система защитит туристов от неисполнения своих обязанностей фирмами, которые предлагают пакеты услуг, а также от мошенников, пишет u-f.ru.
Ранее туристам
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