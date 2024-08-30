В Сочи рейс не мог улететь из-за того, что стюард махнул рукой во время показа спасательного жилета

В Сочи произошел инцидент с участием бортпроводника, который во время демонстрации аварийно-спасательных действий и оборудования вывихнул плечо.

У мужчины возникла резкая боль, продолжить дальше он не смог. Известно, что стюард показывал, как использовать жилет, сильно махнул рукой, повредив левое плечо. Коллеги сообщили пилоту, который принял решение задержать рейс.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Дело в том, что ранее проводник уже травмировал это плечо, игнорирование боли могло привести к более серьезным последствиям.

Воздушное судно отправили на парковку, стюарда увезли в больницу, пишет РИА Новости.