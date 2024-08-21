Союз туриндустрии назвал Кубань и Северный Кавказ самыми дешевыми направлениями в бархатный сезон

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о самых дешевых курортных направлениях для тех, кто планировал отпуск на сентябрь-октябрь.
Обратить свое внимание стоит не только на
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Хорошее предложение в начале осени делают отели с тремя и четырьмя звездами. Ценники становятся уже более приятными в сентябре, а с 1 октября все сразу делается еще дешевле на 10%. Доступнее становятся и санатории, которые начинают предлагать комплексные программы.
В последнее время привлекательнее стал и Северный Кавказ — не только по ценам, но и по логистике, пишет «Лента.ру».
Ранее синоптики рассказали, каким в этом году
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