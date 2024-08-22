Туристов в Сочи просят не глотать морскую воду из-за риска подхватить ротавирус

Туристов в Сочи уже становится меньше, но все еще есть опасность подцепить ротавирусную инфекцию. Такой риск будет сохраняться еще минимум 2-3 недели, когда в Краснодарском крае будет держаться жаркая погода. Об этом предупредил врач-терапевт Борис Неретин.

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Он сказал, что заразиться ротавирусом могут не только дети, но и взрослые. Специалист все же отметил, что в этом году заболеваемость этим недугом гораздо ниже, чем в 2023-м. Среди туристов гораздо меньше выявляется тяжелых случаев.

Чтобы свести к минимуму риск заражения ротавирусом, не стоит глотать морскую воду, необходимо соблюдать гигиену.

Находясь на отдыхе, следует обращать внимание на любые недомогания, тошноту, появление температуры, а еще диареи, пишет «Лента.ру».