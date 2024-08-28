Курортника не пустили отдыхать в Сочи, потому что он пинался в самолете и душил стюарда

Житель Кирова, который летел в Сочи , решил начать развлекательную программу еще на борту самолета.

Судя по всему, мужчина очень долго ждал отпуска, поэтому решил, что нужно начать отдыхать поскорее — до прибытия в Краснодарский край.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Он приставал к другим пассажирам. В первый раз удалось утихомирить мужчину, потом его отвели в хвост самолета, где буян начал душить стюарда. Дальше хулигана связали и надели наручники.

Командир самолета решил продолжить рейс, пока коллеги пристально присматривали за хулиганом. В аэропорту нарушителя порядка встречала полиция, поэтому долгожданный отдых ему пришлось отложить, пишет yugopolis.ru.