Туристка рассказала, как посмотрела все Черноморское побережье в августе и сэкономила деньги

Российская путешественница поделилась отзывом о своей поездке в
Женщина призналась, что ей удалось прилично сэкономить на дороге. Она ехала с компанией.
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Самая красивая природа и море оказались в Агое, однако вода была мутной. Более комфортный пляж сейчас в Дивноморском, где нет сильного наплыва людей.
Один из самых плохих пляжей — в Геленджике. Побережье завалено ракушками, вода мутная, а еще огромное количество отдыхающих, которые буквально не могут уместиться на пляже.
Если говорить о досуге, то сейчас он развит почти на всех курортах Краснодарского края, пишет 76.ru.
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