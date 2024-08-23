Туристка рассказала, как посмотрела все Черноморское побережье в августе и сэкономила деньги

Море. Фото: Global Look Press

Она назвала лучшее место для отдыха.

Российская путешественница поделилась отзывом о своей поездке в Краснодарский край на автомобиле в этом году. Туристка проехалась почти по всему Черноморскому побережью — побывала в Сочи, Адлере, Геленджике и на других курортах.

Женщина призналась, что ей удалось прилично сэкономить на дороге. Она ехала с компанией.

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Самая красивая природа и море оказались в Агое, однако вода была мутной. Более комфортный пляж сейчас в Дивноморском, где нет сильного наплыва людей.

Один из самых плохих пляжей — в Геленджике. Побережье завалено ракушками, вода мутная, а еще огромное количество отдыхающих, которые буквально не могут уместиться на пляже.

Если говорить о досуге, то сейчас он развит почти на всех курортах Краснодарского края, пишет 76.ru.

Ранее стало известно о погоде в Сочи в предстоящие выходные.

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