В Сочи переехала жить цирковая слониха-пенсионерка

В Сочи привезли еще одну слониху, которая раньше выступала в цирке. Одри исполнилось 10 лет, поэтому ее отправили на «заслуженную пенсию».

Специально для обитателей саванны сейчас в Сочи есть специальный парк. Он расположен в селе Калиновое озеро.

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Перед приездом новой постоялицы сотрудники питомника обустроили ей комфортный вольер. В нем есть место для купания и все необходимое для Одри.

Известно, что новые товарки слонихи приняли ее тепло. Они все вместе провели ночь, чтобы Одри было спокойно.

Утром они искупались в пруду, приняли душ, а потом отправились на прогулку по чайной плантации, пишет kuban.kp.ru.