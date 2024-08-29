В Сочи переехала жить цирковая слониха-пенсионерка

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Специально для обитателей саванны сейчас в Сочи есть специальный парк. Он расположен в селе Калиновое озеро.
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Перед приездом новой постоялицы сотрудники питомника обустроили ей комфортный вольер. В нем есть место для купания и все необходимое для Одри.
Известно, что новые товарки слонихи приняли ее тепло. Они все вместе провели ночь, чтобы Одри было спокойно.
Утром они искупались в пруду, приняли душ, а потом отправились на прогулку по чайной плантации, пишет kuban.kp.ru.
Ранее в Сочи временно
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