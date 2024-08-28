В Сочи туристам запретили смотреть на «Два водопада»

В горах Сочи временно закрыли две туристических тропы. Эксперты осуществляют техническое обслуживание поверхности лыжного склона, который проходит по маршруту. На то, чтобы сделать задуманное, надо около двух недель, сообщили в пресс-службе сочинского горного курорта «Красная Поляна».

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Путешественникам рекомендуется воздержаться от прогулок по этому маршруту ради безопасности. Конкретная дата открытия природной тропы будет известна позже. Туристический маршрут «Два водопада» считается сложным. Он объединяет в одну тропу водопады Поликаря и Медвежий.

Длина маршрута составляет 3,5 тысячи метров, а разница высот — 770 метров. Нижняя точка находится на высоте 1,3 тысячи метров над уровнем моря, а верхняя — более двух тысяч метров. Прогулка по тропе занимает два-три часа, передает vesti-sochi.tv.