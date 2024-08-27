Сочи затапливает дождями, которые будут до следующего понедельника

Курортный сезон в Сочи продолжается, несмотря на последние дни календарного лета. Многие откладывали отпуск именно на конец августа, однако непогода вновь внесла коррективы в планы тех, кто сейчас находится в Краснодарском крае.

Сочи стало буквально смывать, подтоплены улицы и дороги.

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Ливни, грозы, порывистый ветер прогнали отпускников с пляжей. Синоптики предупреждали о смерчах над морем и оползнях в горах.

Как говорят синоптики, сильные дожди продолжатся в Сочи и сегодня, 27 августа, прогнозируются грозы, однако температура будет держаться на отметке в +29 градусов. К середине недели дожди ослабеют, в четверг и вовсе будет солнечно, но дальше осадки продолжатся, поэтому отдых у моря может быть не таким приятным.

Ранее туристка рассказала, как сэкономить на отдыхе в Краснодарском крае.

По материалам РИА Новости, gismeteo.ru.