Сочи затапливает дождями, которые будут до следующего понедельника

Курортный сезон в
Сочи стало буквально смывать, подтоплены улицы и дороги.
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Ливни, грозы, порывистый ветер прогнали отпускников с пляжей. Синоптики предупреждали о смерчах над морем и оползнях в горах.
Как говорят синоптики, сильные дожди продолжатся в Сочи и сегодня, 27 августа, прогнозируются грозы, однако температура будет держаться на отметке в +29 градусов. К середине недели дожди ослабеют, в четверг и вовсе будет солнечно, но дальше осадки продолжатся, поэтому отдых у моря может быть не таким приятным.
Ранее туристка рассказала, как
По материалам РИА Новости, gismeteo.ru.
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