Красноярские сенаторы сказали, почему поймали Павла Дурова: «Хочется кушать»

Сенаторы от Красноярского края Александр Усс и Александр Клишас поделились своим взглядом относительно задержания предпринимателя, владельца платформы Telegram Павла Дурова.

По словам Александра Клишаса, французы устроили борьбу за «свободу слова», а также отстаивают «европейские ценности».

Сенаторы говорят о том, что создатель площадки виноват только в том, что «кому-то хочется кушать».

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Павла Дурова взяли под стражу, его арестовали во французском аэропорту Ле-Бурже. У основателя Telegram есть французское гражданство. Это говорит о том, что ему придется отвечать по законам этой страны. Как передают французские издания, причиной задержания была шифровка сообщений в мессенджере, такое становится подспорьем для увеличения преступности.