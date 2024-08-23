Красноярцев призвали не платить за случайно разбитые тарелки и бокалы в кафе

Житель Красноярска пришел в Роспотребнадзор, чтобы ему пояснили, должен ли он платить за разбитый бокал в ресторане или нет.

В ведомстве объяснили, что в чеке, выданном клиенту, появилась строка «бой посуды». Однако это является незаконным, так как статья 211 существующего Гражданского кодекса подразумевает, что за случайно разбитую посуду ответственность несет владелец ресторана или другого заведения.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Не имеет значения, есть прейскурант с ценой возмещения убытков или нет. Компенсировать стоимость клиент может только по собственному желанию.

Если же посуда была разбита намеренно, владелец заведения имеет право обратиться в суд для возмещения убытков. Однако для этого ему придется предоставить соответствующие доказательства, например, видеозапись, пишет newslab.ru.