Xzibit прокатится по городам России с красноярской группой OTYKEN

Рэпер и телеведущий Xzibit на днях выложил в своих социальных сетях информацию о предстоящем гастрольном туре с
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Однако, как сообщил продюсер группы OTYKEN Андрей Чернецов, тур не был отменен. Совместное турне действительно состоится. Идея провести концерты в России принадлежит самому Xzibit.
Чернецов попросил рэпера удалить анонс тура, поскольку тот не упомянул российских спонсоров. В скором времени Xzibit снова опубликует информацию о предстоящих выступлениях. К сожалению, в Красноярске концерта в рамках тура не будет, так как в городе нет подходящей площадки.
Творческий союз между группой OTYKEN и американским рэпером Xzibit возник после их совместной работы над ремиксом на песню Belief, которая
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