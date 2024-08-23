Xzibit прокатится по городам России с красноярской группой OTYKEN

Рэпер и телеведущий Xzibit на днях выложил в своих социальных сетях информацию о предстоящем гастрольном туре с красноярским коллективом OTYKEN, но затем стер анонс. Предполагалось, что концерты пройдут в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

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Однако, как сообщил продюсер группы OTYKEN Андрей Чернецов, тур не был отменен. Совместное турне действительно состоится. Идея провести концерты в России принадлежит самому Xzibit.

Чернецов попросил рэпера удалить анонс тура, поскольку тот не упомянул российских спонсоров. В скором времени Xzibit снова опубликует информацию о предстоящих выступлениях. К сожалению, в Красноярске концерта в рамках тура не будет, так как в городе нет подходящей площадки.