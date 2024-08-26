Газманов озвучил настоящую причину ареста Дурова: «Он — русский для них. И это для них — главное»

Олег Газманов уже давно стал популярным исполнителем. В свои 73 года он не перестает выступать и записывать новые треки. Артист в новом интервью заявил, что отказался от поездок за границу. Также он высказался о ситуации с Павлом Дуровым, которого накануне задержали во Франции. Арест основателя Telegram многих поверг в шок. Газманов отметил, что поездки за границу стали опасными, поэтому многие его коллеги от них стали отказываться.

«Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет. Все равно он — русский для них. И это для них — главное», — считает артист.

Он отметил, что Дурова могут дожать в тюрьме, чтобы бизнесмен все рассказал. Певец подозревает, что Telegram будет для всех потерян. Сам он не собирается за границу.

«Пора уже всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно. Я под санкциями нахожусь, поэтому никуда не езжу», — сказал Газманов « МК ».