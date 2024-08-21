Красноярские женщины назвали комплименты мужчин, которые выводят из себя

Женщины Красноярского края рассказали о самых худших комплиментах, которые они точно не хотят слышать от мужчин. Почти каждая вторая призналась, что приятные слова в ее адрес звучат ежедневно.

Интересно, что женщины хотят слышать комплименты, но большинство считает, что нет необходимости их делать самим.

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Если брать в общем, то красноярцы больше всего любят похвалу качеств, интеллекта, оценку красоты, доброты и чувства юмора.

Есть и ряд комплиментов, которые женщины точно не хотят слышать. Больше всего девушек бесит, когда говорят об их фигуре и телосложении. Каждая третья с трудом терпит слова по отношению к себе: «кошечка», «тигрица» и «львица». Достаточно болезненно 13% женщин воспринимают то, когда им говорят, что они «выглядят моложе, чем есть», пишет prmira.ru со ссылкой на сервис онлайн-знакомств Mamba.