Полный пансион в хорошей гостинице в Сочи в октябре паре обойдется в 70 тысяч рублей

В Сочи совсем скоро начнется бархатный сезон, который у россиян становится все более популярным. Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на осенний отдых вырос на 15%.

Новая волна отдыхающих начнется с 10 сентября. Отпуск на вторую и третью декаду месяца планируют те, кто не любит жару и столпотворение на пляжах.

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В это время также можно сэкономить, но туристические эксперты не советуют слишком обольщаться. Пока гостиничный бизнес не готов сильно снижать цены.

В бархатном сезоне точно не будет дефицита жилья, на 80-90% загружены только популярные санатории.

Если говорить о ценах, то в первой половине октября трехзвездочный номер в хорошем отеле обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Речь идет о стандартном жилье на двоих на полном пансионе. Если хочется «ультра все включено», к примеру, в отеле с четырьмя звездами, то стоит готовить около 200 тысяч рублей, пишет sochi1.ru.