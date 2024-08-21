Санатории в Сочи на сентябрь-октябрь загружены на 80-90%

Спрос на отдых в бархатный сезон в Сочи вырос на 15%, если сравнивать с интересом, который был год назад. В это время в Краснодарский край едут туристы с детьми дошкольного возраста, а также путешественники, которые предпочитают менее жаркую погоду и спокойный отдых. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

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Несмотря на достаточно высокий спрос, аналитики не прогнозируют дефицита мест в гостиницах и санаториях, хотя последние на сентябрь и первую половину октября уже загружены на 80-90%.

Интересно то, что осенью пристрастия туристов смещаются от Черного моря в сторону горных курортов, экоферм, многие проводят время в Олимпийском парке, на даче Сталина и в чайных домиках.

В бархатный сезон популярностью также пользуются Анапа, Геленджик, Тамань и Новороссийск, пишет ТАСС.