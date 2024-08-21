Санатории в Сочи на сентябрь-октябрь загружены на 80-90%

Спрос на отдых в бархатный сезон в
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Несмотря на достаточно высокий спрос, аналитики не прогнозируют дефицита мест в гостиницах и санаториях, хотя последние на сентябрь и первую половину октября уже загружены на 80-90%.
Интересно то, что осенью пристрастия туристов смещаются от Черного моря в сторону горных курортов, экоферм, многие проводят время в Олимпийском парке, на даче Сталина и в чайных домиках.
В бархатный сезон популярностью также пользуются Анапа, Геленджик, Тамань и Новороссийск, пишет ТАСС.
Ранее эксперты рассказали о том, что на Кубани и Северном Кавказе в бархатный сезон можно
Читайте также: