Скидки на самолеты на курорты России с самого начала сентября будут до 40%

Эксперты Ассоциации туроператоров России спрогнозировали падение цен на авиабилеты до Краснодарского края и до других курортов страны. По словам аналитиков, место в самолете из Москвы до Сочи можно будет купить сразу на 14% дешевле с самого начала сентября.

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Дальше цены будут плавно опускаться еще. К примеру, в первую неделю осени билеты в этом направлении обойдутся в 21,2 тысячи рублей, падение стоимости прогнозируется и в дальнейшем. Конечно, не стоит ждать того, что скидок почти вполцены.

В АТОР отметили, что такой тренд касается не только сочинских направлений. С сентября удастся сэкономить на перелетах в Махачкалу — кресло в самолете будет на четверть дешевле, в случае с Минеральными Водами, скидки будут достигать почти 40%, пишет kuban.kp.ru.