Курортники едут в Приморский край, где море прогрелось до +30 градусов

В этом году многие отпускники специально решили не ехать в Краснодарский край , где пляжи буквально ломятся от туристов. На некоторых на квадратном метре чуть ли не по 10 человек.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Альтернативой стал Приморский край, но и здесь отдыхающих в последние годы существенно прибавилось. Местные жители заметили ажиотаж на пляжах Шаморы.

В бухте Лазурная сейчас полный аншлаг. Это обусловлено и жарой, температура моря перешла отметку в 30 градусов, что делает купание для курортников еще более привлекательным, ведь Черное море прогрелось только до плюс 28 градусов. Не исключено, что туристический пик в Приморском крае в этом году еще не достигнут.

Ранее стало известно, что в Ростове в следующем году введут туристический налог.

По материалам vostokmedia.com.