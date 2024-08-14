Курортники едут в Приморский край, где море прогрелось до +30 градусов

Море. Фото: Global Look Press

Пляжи в Приморье посвободнее, чем в Краснодарском крае.

В этом году многие отпускники специально решили не ехать в Краснодарский край, где пляжи буквально ломятся от туристов. На некоторых на квадратном метре чуть ли не по 10 человек.

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Альтернативой стал Приморский край, но и здесь отдыхающих в последние годы существенно прибавилось. Местные жители заметили ажиотаж на пляжах Шаморы.

В бухте Лазурная сейчас полный аншлаг. Это обусловлено и жарой, температура моря перешла отметку в 30 градусов, что делает купание для курортников еще более привлекательным, ведь Черное море прогрелось только до плюс 28 градусов. Не исключено, что туристический пик в Приморском крае в этом году еще не достигнут.

Ранее стало известно, что в Ростове в следующем году введут туристический налог.

По материалам vostokmedia.com.

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