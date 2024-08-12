В Приморье отдыхающим на воде угрожают акулы

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Хищники вели себя довольно агрессивно. Один из них сожрал улов рыбаков, перекусив лакедру, которую тащил из воды мужчина, находившийся на катере.
В районе острова Рейнеке за судном гнались крупные акулы. Они выпрыгивали из воды и подходили вплотную к судну.
По словам очевидцев, длина замеченных акул превышает два метра. Однако точно определить их вид на глаз не удалось. Приморцы заметили трех особей, пишет vl.aif.ru.
Ранее рассказывалось о том, что Приморский край вновь начало
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