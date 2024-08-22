Тропический ливень заставил жителей Приморья сменить машины на сап-борды

Приморский край продолжает топить.
На Приморье обрушились тропические ливни, которые и стали причиной паводка. Во Владивостоке всего за несколько часов выпало более половины положенных осадков за месяц.
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Дорожные магистрали стали настоящими реками, по которым можно только проплыть. Машины некоторых автомобилистов оказались по крышу в воде. В одном из транспортных средств заблокированными оказались пенсионеры, которые не смогли сами отстегнуть ремни, трагедии удалось избежать только благодаря неравнодушным людям.
Сейчас некоторые горожане передвигаются по городу на лодках и сап-бордах, передает телеканал НТВ.
Ранее рассказывалось о том, как на Дальнем Востоке хозяйка таксы и бордер-колли
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