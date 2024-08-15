На Дальнем Востоке хозяйка таксы и бордер-колли проплыла с ними на сап-борде 50 миль

Надежда Калита, живущая на Дальнем Востоке , отправилась в продолжительное путешествие на сап-борде вместе со своими собаками. Продолжительность пути составила 17 часов. Компанию ей составили 11-летняя такса и 6-летний бордер-колли. Вместе они проплыли 50 миль вдоль островов Амурского залива.

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В какой-то момент начался дождь и поднялись волны, но дружная компания не стала отказываться от путешествия.

Девушка рассказала, что собаки сопровождают ее везде — и даже водная прогулка не стала исключением. Но она признается, что грести из-за лишнего веса приходится усерднее — это плюс 20 килограммов. Однако питомцам самим нравится кататься — они с радостью бегут на доску.

Маршрут проходил мимо ближайших островов Владивостока: Русский, Попова, Пахтусова, Кротова и Рикорда. Весь путь питомцы держались стойко, хозяйка подкармливала их лакомствами, пишет dv.kp.ru.