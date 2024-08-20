Мечтающим жить у Черного моря стали предлагать квартиры по 8-12 миллионов рублей

Жителям регионов, которые присматривают для себя квартиру на Черноморском побережье, рассказали о самом дешевом варианте жилья в Сочи на данный момент. Своей аналитикой по ценам поделились эксперты по недвижимости.

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Самая дешевая квартира на юге сейчас стоит восемь миллионов рублей — за эти деньги предлагаются 23 квадратных метра в Адлерском районе Сочи. Это вариант в доме, который еще строится, сдавать его планируют в следующем году. Есть один маленький нюанс. Он заключается в том, что это апартаменты, которые юридически не являются жилым помещением.

Подобное предложение есть и в Сочи, где предлагают апартаменты стоимостью почти в 12 миллионов рублей. Это Хостинский район, где можно приобрести 26 квадратов, пишет krasnodarmedia.su.