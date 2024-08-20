Сибирячка чуть не упала в обморок, выиграв в обычную лотерею миллион рублей

В Новосибирской области женщина сначала подумала, что выиграла сто тысяч рублей, только через некоторое время поняла, что не заметила, смотря на сумму, еще один нолик.

Она рассказала о своем везении мужу, который глянул на сообщение и сказал супруге, что она выиграла целый миллион рублей. В этот момент женщина чуть не упала в обморок.

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По словам сибирячки, у нее есть собственный метод покупки лотерейных билетов. Она всегда берет четное число с любимыми числами: 80, 70, 64, 50, 20, 11.

Счастливица призналась, что хочет потратить выигрыш на приобретение своего дома, прибавив полученные деньги к сумме материнского капитала. Сейчас женщина вместе с мужем и детьми снимает жилье, пишет vn.ru.