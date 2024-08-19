СМИ сообщили сибирякам о скором восстановлении работы YouTube без зависаний
YouTube. Фото: Global Look Press
Стала известна предполагаемая дата отката.
Жителей Новосибирской области заверили в том, что проблемы с доступом к сервису YouTube совсем скоро прекратятся. Сложности с загрузкой видео начались в текущем месяце, многие даже стали искать для себя альтернативу. Однако работа приложения восстановится в прежнем режиме, заверили представители телеком-отрасли.
Как пишет sib.fm со ссылкой на свои источники, ролики на YouTube перестанут виснуть со второй недели сентября. Провайдеры после непродолжительного опыта пришли к выводу, что на данный момент не стоит закрывать зарубежные сервисы.
Ранее стало известно о том, что провайдер предоставил сибирячке компенсацию из-за медленной работы YouTube.