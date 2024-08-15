Жители Алтая устроили скандал из-за надписи сибирячки на скале и просят ее оштрафовать

На Алтае проводят проверку после того, как сибирячка оставила на скале по дороге в Чемал надпись. В полицию обратились местные жители, которым не понравилось такое поведение девушки. Они настаивают на привлечении ее к ответственности.

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Дело в том, что сейчас в Алтайском крае действует закон, предусматривающий ответственность за надписи на природных объектах. В этом случае денежное наказание доходит до 5 тысяч рублей.

Во время своего отдыха девушка начертила собственную фамилию. Это заметили местные жители и подняли шум.

Блогер сказала, что не знала о законах на Алтае. Она заявила, что «не писала ничего ужасного». Из-за этого проступка разгорелся настоящий скандал, пишет nsk.om1.ru.