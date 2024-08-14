Сибирячка решила устроить бизнес по продаже усов кота за 3 миллиона рублей

В Новосибирске размещено забавное объявление. Горожанка по имени Мария, решившая стать бизнесвумен, выставила на продажу усы вислоухого кота. Стоимость она определила, исходя из своей любви к питомцу: три миллиона рублей.

Если сделка состоится, то хозяйка кота сможет позволить себе, например, квартиру или машину.

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Женщина уточнила, что это усы кота Пули — вислоухого, породистого. Поэтому и цена его «линьки» соответствующая. В наличии есть сто граммов усов длиной в два см. Цена — 3,2 миллиона рублей, без торга.

Владелица животного отметила, что усы кота весьма нужная штука в косметологии. И заявила, что при необходимости наберет больше усов, но опта не будет — цена «столбовая».

Позвонить обладательнице «многомиллионных усов» нельзя — она принимает только сообщения, передает sib.fm.