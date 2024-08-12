Жительница Новосибирска купила лотерейный билет за сто рублей и выиграла 100 миллионов

Анастасия Губанова из Новосибирска стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею. 39-летняя сибирячка приобрела билет всего за сто рублей, а выиграла целое состояние.

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Анастасия призналась, что не могла поверить в свою удачу. Когда ей пришло сообщение о выигрыше ста миллионов рублей, она не сразу поверила своим глазам.

Организаторы лотереи связались с Анастасией и объяснили, что деньги будут переведены в течение трех месяцев. При этом она должна будет уплатить налог.

Счастливица планирует потратить свой выигрыш на покупку дома для своей большой семьи и развитие небольшого бизнеса, передает sib.fm.