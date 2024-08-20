Пенсионерам посоветовали для отдыха в августе-сентябре Ессентуки и еще 6 лучших мест для оздоровления

Туристический агент Наталия Ансталь назвала самые хорошие места для отдыха пенсионеров в августе-сентябре этого года. Ранее многие считали самым подходящим местом для оздоровления пожилых людей
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Пенсионеры начали больше ездить в Минеральные Воды и Ессентуки, где много санаториев и красивая природа, также выбор часто падает на Алтай.
Среди наиболее привлекательных направлений специалист выделила Кабардино-Балкарию, Адыгею и Калининградскую область.
Ансталь подчеркнула, что все перечисленные направления идеально подходят для неспешного отдыха пожилых людей, которые хотят сменить обстановку в конце лета и начале осени, пишет news.ru.
Ранее
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