Южанка рассказала о способе быстрого прохождения границы с Абхазией, где сейчас большие очереди

Жительница
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Из-за большого потока путешественников на границе образуются большие пробки. В некоторых случаях стоять приходится по несколько часов, однако есть удобный и простой способ сэкономить свое время.
По словам южанки, до самой границы лучше добраться на автомобиле, а потом поставить его на бесплатную стоянку. Дальше следует продолжить маршрут на велосипеде.
Примечательно, что на двухколесном транспорте удастся пересечь КПП всего за 15 минут. Для велосипедистов предусмотрен отдельный пропускной пункт, поэтому не составит никакого труда пройти контроль, пишет sochi1.ru.
Ранее
Читайте также: