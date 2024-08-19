Турэксперты обещают приятный бархатный сезон в Крыму по погоде и деньгам

Крым. Фото: Global Look Press

На полуострове будет на 40-50% дешевле, чем в Краснодарском крае.

Эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала о том, что предстоящий бархатный сезон в этом году на юге будет отменным. Еще примечательнее, на отдыхе в сентябре можно прилично сэкономить, если ехать в Крым.

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Сравнивая цены, окажется, что в Краснодарском крае они на 40-50% выше, чем на полуострове, поэтому эксперт и рекомендует рассмотреть для отдыха в бархатный сезон именно Крым.

В это время пляжи уже не так загружены, наступает пора спокойного отдыха, цены становятся более доступными. Это касается и стоимости местных овощей с фруктами.

Стоит отметить, что россияне уже активно интересуются и зимними путевками в Крым, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что туристы в Анапе, которые заранее не взяли билеты, не могут уехать домой.

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