В августе авиакомпании подняли цены на билеты до Сочи на 70%

Курортников, которые хотели лететь в Сочи в августе, предупредили о росте цен на билеты. В некоторых случаях скачок стоимости превышает 70%. Об этом рассказала туристический эксперт Камила Велибекова.

Ее слова подтверждают и в Финансовом университете при правительстве РФ, но указывают на меньшую разницу — в 20-50%. Как говорят аналитики, подорожание авиабилетов связано с традиционно возрастающим спросом в туристический пик, который приходится на август.

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Однако это не единственная причина повышения цен. Авиакомпании взвинчивают их из-за стоимости запчастей, авиационного топлива и технического обслуживания, пишет РБК.