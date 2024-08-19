В августе авиакомпании подняли цены на билеты до Сочи на 70%

Курортников, которые хотели лететь в
Ее слова подтверждают и в Финансовом университете при правительстве РФ, но указывают на меньшую разницу — в 20-50%. Как говорят аналитики, подорожание авиабилетов связано с традиционно возрастающим спросом в туристический пик, который приходится на август.
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Однако это не единственная причина повышения цен. Авиакомпании взвинчивают их из-за стоимости запчастей, авиационного топлива и технического обслуживания, пишет РБК.
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