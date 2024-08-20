В Екатеринбурге проходит Международная неделя моды, где Волочкова жжет петарды и поет о слезах бывших

В Свердловской области сейчас проходит Международная неделя моды UF LAB, куда слетелись не только российские модельеры, но и звезды отечественного шоу-бизнеса, к примеру, балерина Анастасия Волочкова , приехали и зарубежные дизайнеры. Известно, что показы будут проходить до конца рабочей недели, 23 августа.

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Свои работы представили 15 брендов-финалистов. Это модная одежда мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгоградской, Тюменской, Тверской и Свердловской областей. Манекенщики также выходят на подиум в одежде от модельеров из ЮАР, Узбекистана и Казахстана.

Не обошла стороной Международную неделю моды и прима Анастасия Волочкова , которая прилетела в Екатеринбург. Она не только продефилировала по ковровой дорожке в платье с рукавами до пола, но и пожгла бенгальские огни в местном кабаке, где спела про слезы своих бывших.