В Екатеринбурге на складе Ozon крысы бегают по товарам клиентов и грызут их

Главный склад Ozon в Екатеринбурге подвергся нашествию крыс, сообщил сотрудник маркетплейса. Одна из крыс даже попала в пункт выдачи в ящике с доставкой, где повредила товары.

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По словам работника пункта в микрорайоне Ботанический, в рабочем чате было написано, что на общем складе настоящее нашествие крыс, их там очень много.

Мужчина пожаловался, что крыса, приехавшая со склада, не уходит и ест продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока. Крыса повредила пакет, молоко вытекло на нижние полки с товарами.

Ozon назвал такое положение дел неприемлемым и пообещал провести проверку. Стоимость поврежденных товаров будет возмещена, пишет ura.news.