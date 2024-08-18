Анастасия Волочкова перестала скрывать нового мужчину: «Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом»

Анастасия Волочкова — завидная невеста. Вокруг бывшей примы-балерины Большого театра то и дело вьются ухажеры. При этом сама артистка не скрывает, что одним из главных мужчин в ее жизни был бизнесмен Сулейман Керимов, который одаривал Анастасию Волочкову элитной недвижимостью, драгоценностями и роскошными подарками. А вот с отцом своей дочери Ариадны предпринимателем Игорем Вдовиным отношения у балерины испортились. Она не раз говорила, что тот занял у нее крупную сумму денег, но так и не вернул.

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Теперь Анастасия Волочкова демонстрирует в соцсетях нового мужчину. При этом лицо избранника балерина скрывает. Однако поклонники считают, что Волочкова закрутила роман с продавцом люстр Андреем. К нему балерина обращалась на днях, чтобы заказать в свой особняк новую люстру. Андрею Волочкова подарила мини-пуанты. Мужчина был явно покарен балериной, он даже встал перед ней на колено.