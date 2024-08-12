Алексей Серов из группы «Дискотека Авария» чуть не поджег себя в Екатеринбурге

Группа «Дискотека Авария» посетила
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Выступление превратилось в настоящее шоу благодаря перформансам Алексея Серова. Как сообщает kp. ru, во время исполнения одной из песен он сломал гитару о сцену и чуть не поджег себя фаером.
Зрители активно поддерживали группу, подпевая песням. Лидер коллектива развлекался как мог: пытался перелезть через ограждение, отделявшее его от поклонников, в костюме Деда Мороза раздавал конфеты и катался на плечах девушки из своей команды.
Алексей Серов также устроил шуточную драку с гитаристом, одержал над ним верх, разбил гитару и попытался выбросить обломки со сцены. Известно, что во время выступления он был трезв.
Ранее стало известно о том, что солист группы «Чайф» Владимир Шахрин начал
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