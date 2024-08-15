Житель Свердловской области за шесть часов собрал 70 килограммов грибов

Житель Свердловской области похвастался тем, что за шесть часов ему удалось собрать 70 кг грибов. О своем улове любитель «тихой охоты» рассказал в паблике «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте».

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Точных координат, где можно повторить этот «подвиг», мужчина не уточнил. Известно только то, что сейчас грибы хорошо идут в лесах рядом с Нижним Тагилом.

По словам жителя Свердловской области, его «тихая охота» длилась с шести часов утра и до 12 часов дня.

Счастливчик предупредил о том, что во время нахождения в лесу нужно быть максимально аккуратным, потому что можно наткнуться на ядовитых змей. Он встретил несколько гадюк.