Житель Свердловской области за шесть часов собрал 70 килограммов грибов

Житель
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Точных координат, где можно повторить этот «подвиг», мужчина не уточнил. Известно только то, что сейчас грибы хорошо идут в лесах рядом с Нижним Тагилом.
По словам жителя Свердловской области, его «тихая охота» длилась с шести часов утра и до 12 часов дня.
Счастливчик предупредил о том, что во время нахождения в лесу нужно быть максимально аккуратным, потому что можно наткнуться на ядовитых змей. Он встретил несколько гадюк.
Стоит отметить, что хороший урожай грибов в этом году выдался не только в Свердловской области. Ранее рязанские любители «тихой охоты»
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