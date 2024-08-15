Дачников Новосибирска попросили поделиться лишним урожаем с животными из зоопарка

Овощи в корзине. Фото: Global Look Press

В зоопарке Новосибирска стартовала акция.

Многие дачники-огородники в Новосибирской области зачастую сажают овощей и других культур с приличным запасом. К примеру, каждую осень возникает проблема с тем, куда пристроить кабачки.

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Сначала они идут на икру, потом к родственникам, но у многих доходит до того, что урожай приходится просто выкидывать. В Минприроды призывают садоводов не делать этого, а отнести лишнее в зоопарк.

В местном питомнике началась акция «Добрый урожай». Все желающие дачники, которые хотят избавиться от обилия овощей и фруктов, могут отдать их животным. Они с удовольствием и аппетитом примут их в дар. Единственное условие — плоды должны быть свежими, сообщает nsk.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что огороднице Новосибирска удалось вырастить авокадо на своем участке. Дерево пошло в рост из косточки.

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