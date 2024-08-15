Сибирячке удалось вырастить в огороде авокадо

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Огородница Лариса Водолазских решила посадить косточку, особо не надеясь на то, что из нее что-то вырастет. Она уже и забыла о своей посадке, но во время прополки наткнулась на небольшое деревце.
Теперь задачей дачницы будет сохранение авокадо, потому что нужно еще умудриться это сделать. В дальнейшем она планирует пересадить авокадо в горшок, чтобы растения не промерзло зимой, vn.ru.
Ранее рассказывалось об огороднице из Новосибирской области, которой
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