Сибирячке удалось вырастить в огороде авокадо

Авокадо. Фото: Global Look Press

Она посадила косточку и уже не надеялась, что растение взойдет.

Сибирячка вырастила на своем дачном участке персею американскую, которая в народе называется авокадо. Плоды особо ценятся любителями здорового образа жизни. Несмотря на специфику климата, оказывается, в Новосибирской области можно вырастить даже экзотическое растение.

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Огородница Лариса Водолазских решила посадить косточку, особо не надеясь на то, что из нее что-то вырастет. Она уже и забыла о своей посадке, но во время прополки наткнулась на небольшое деревце.

Теперь задачей дачницы будет сохранение авокадо, потому что нужно еще умудриться это сделать. В дальнейшем она планирует пересадить авокадо в горшок, чтобы растения не промерзло зимой, vn.ru.

Ранее рассказывалось об огороднице из Новосибирской области, которой удалось вырастить кабачок размером с газовый баллон.

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