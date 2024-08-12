Новосибирские ветеринары назвали самые популярные кошачьи фобии

В ветеринарном управлении Карасукского района Новосибирской област и рассказали о пяти самых главных боязнях кошек.

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К примеру, это вода. Кошки испытывают страх перед водой из-за влажного подшерстка, который нарушает теплообмен и вызывает неприятный запах, мешающий охоте в естественной среде обитания.

Еще это резкий запах. У кошек очень развито обоняние, поэтому сильные запахи, особенно эфирные масла, могут вызывать у них тревогу.

Питомцы действительно иногда не любят огурцы. Научно не доказано, почему коты боятся этого овоща, но есть предположение, что его форма напоминает им змею.

Неожиданные движения. Резкие изменения в окружающей среде могут вызвать панику у этих чувствительных животных.

Громкие звуки. Кошки обладают чувствительным слухом, поэтому громкие звуки воспринимаются ими как опасность, пишет vn.ru.