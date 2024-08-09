Сибирячка приютила 13 белок: «Будем вместе зимовать!»

Белка. Фото: Global Look Press

Она спасла их от гибели.

Неравнодушная жительница Новосибирска Алиса Богомолова взяла под свою опеку 13 бельчат, спасая их от неминуемой гибели. Жизнь маленьких детенышей была под угрозой, так как их выбросило из гнезда.

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Девушка обнаружила бельчат в разных частях города — некоторые из Первомайского района, другие — из Березовой рощи, а еще были найдены в Кудряшовском дачном поселке.

Богомолова отметила, что из-за особенностей этого лета бельчата поздно открыли глаза, поэтому их вряд ли получится выпустить в дикую природу до конца осени, если она не будет теплой. Им нужно набрать вес и достаточное количество жира.

«Будем вместе зимовать!» — цитирует девушку sibkray.ru.

Ранее стало известно о том, что жительница Красноярска открыла «закусочную» для приходящих к ней белок.

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