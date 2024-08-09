Сибирячка приютила 13 белок: «Будем вместе зимовать!»

Неравнодушная жительница Новосибирска Алиса Богомолова взяла под свою опеку 13 бельчат, спасая их от неминуемой гибели. Жизнь маленьких детенышей была под угрозой, так как их выбросило из гнезда.

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Девушка обнаружила бельчат в разных частях города — некоторые из Первомайского района, другие — из Березовой рощи, а еще были найдены в Кудряшовском дачном поселке.

Богомолова отметила, что из-за особенностей этого лета бельчата поздно открыли глаза, поэтому их вряд ли получится выпустить в дикую природу до конца осени, если она не будет теплой. Им нужно набрать вес и достаточное количество жира.

«Будем вместе зимовать!» — цитирует девушку sibkray.ru.