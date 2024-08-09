Сибирячка приютила 13 белок: «Будем вместе зимовать!»

Неравнодушная жительница
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Девушка обнаружила бельчат в разных частях города — некоторые из Первомайского района, другие — из Березовой рощи, а еще были найдены в Кудряшовском дачном поселке.
Богомолова отметила, что из-за особенностей этого лета бельчата поздно открыли глаза, поэтому их вряд ли получится выпустить в дикую природу до конца осени, если она не будет теплой. Им нужно набрать вес и достаточное количество жира.
«Будем вместе зимовать!» — цитирует девушку sibkray.ru.
Ранее стало известно о том, что жительница Красноярска
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