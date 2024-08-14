Отдыхающих в Сочи предупредили о новых ливнях и смерчах, которые не дадут выйти на пляж

Девушка. Фото: Global Look Press

Штормовое предупреждение объявлено на всех курортах города.

Непогода вновь прогнала курортников с пляжей. Несмотря на то, что Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов, сегодня в нем лучше не купаться в утренние и дневные часы.

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Как говорят синоптики, 14 августа ожидаются дожди с грозами, порывы ветра усилятся до 18 м/с. Такой прогноз дан для всех курортов Сочи и федеральной территории «Сириус».

Не исключено, что в первой половине сегодняшнего дня на участке Магри-Веселое по Черному морю будут прогуливаться смерчи, kuban.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи полицейские начали выписывать штрафы тем, кто на пляже лежит голым. Сейчас за такую вольность можно отправиться в тюрьму на 15 суток.

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