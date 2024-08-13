Туристам рассказали о пляжах Кубани, где сейчас не протолкнуться

В этом году многие россияне решили провести свой отпуск внутри страны — предпочли отправиться в Краснодарский край . В результате многие курорты столкнулись с большим количеством туристов.

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В Российском союзе туриндустрии рассказали, что в Анапе на одном квадратном метре находится более десяти отдыхающих. Это достаточно тесно.

Немного посвободнее сейчас в Новороссийске. Там показатель составляет 8,9 человека на квадратный метр, а в Геленджике — 3,4 человека на метр. В последний летний месяц нормой считается 2-3 человека на квадратный метр, пишет mkpenza.ru.