В Сочи полицейские начали выписывать штрафы на пляжах за голый вид

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На пляжах уже появились первые нарушители, которые отдыхали голыми. В отношении семи человек были составлены протоколы за мелкое хулиганство.
Нудистов призвали не портить отдых себе и окружающим. Правоохранители отметили, что теперь такие рейды будут проводиться регулярно. Тех, кто не хочет на пляже оставлять на себе хотя бы купальник, при повторных нарушениях точно будут доставлять в участок.
Ранее стало известно о том, что сейчас почти все популярные отели в Сочи
По материалам Telegram-канала «Полиция Сочи».
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