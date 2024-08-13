В Сочи полицейские начали выписывать штрафы на пляжах за голый вид

В Сочи в этом году впервые были введены штрафы для туристов, которые любят загорать нагишом. Сейчас денежное наказание может достигать 1000 рублей, но гораздо неприятнее провести весь отпуск под административным арестом до 15 суток.

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На пляжах уже появились первые нарушители, которые отдыхали голыми. В отношении семи человек были составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Нудистов призвали не портить отдых себе и окружающим. Правоохранители отметили, что теперь такие рейды будут проводиться регулярно. Тех, кто не хочет на пляже оставлять на себе хотя бы купальник, при повторных нарушениях точно будут доставлять в участок.

Ранее стало известно о том, что сейчас почти все популярные отели в Сочи заполнены .

По материалам Telegram-канала «Полиция Сочи».