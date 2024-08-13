Самые популярные гостиницы и санатории Кубани заполнены почти на 100%

В этом году в
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Несмотря на высокую загруженность отелей и пляжей, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что избытка туристов на Кубани нет. Регион достиг допандемийного уровня по количеству туристов.
Если не обращать внимания на существующую толкучку, есть еще одна проблема — она связана с трансфером. Например, туристы, которые не купили обратные билеты из Анапы, вынуждены добираться на попутных автомобилях или с пересадками.
Ранее
По материалам smotrim.ru.
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