В АТОР рассказали, как в Сочи можно сэкономить 20% бюджета отпуска

Специалисты Ассоциации туроператоров России сказали, как можно прилично сэкономить на отдыхе у Черного моря. В Сочи имеет смысл обратить внимание на апартаменты.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

По данным туроператоров, спрос на размещение в таких местах вырос на 20-30% в 2024 году по сравнению с прошлым годом.

Апартаменты — это жилье с кухней и полным набором бытовой техники, то есть, можно самим готовить еду. Это хороший вариант для семей с детьми. В этом случае легко сэкономить на питании.

Размещение в апартаментах Сочи обойдется на 10-20% дешевле, чем в гостиницах аналогичного уровня. Суть в том, что в отелях зачастую в тариф включена еда, а в альтернативном предложении такого нет, пишет newkuban.ru.