Семь советов, как улучшить настроение, встречая Новый год в одиночестве

Нет никакого новогоднего настроения? Счастливый вид окружающих, целующиеся на эскалаторе влюбленные, семьи, которые несут из магазинов искусственные елки и упаковки шампанского, вызывают лишь зависть и злобу?
А в довершении ко всему в метро вы невольно слышите телефонные разговоры: «Ну, вы то придете к нам на Новый год?».
Ведь у вас-то не так… Вы в этом большом мире никому не нужны. Не получилось уехать к родителям в другой город, партнера у вас вообще нет, либо ваш мужчина встречает Новый год со стареньким папой, а вас к себе не приглашает.
А знакомые и друзья намекают, что проведут эту волшебную ночь со своей семьей или в другой компании, где присутствие незнакомого человека будет лишь напрягать окружающих. В общем, что же делать, если в новогоднюю ночь вы остаетесь в одиночестве, и от этого впадаете в уныние?
Езжайте в другую страну или город
Один мой старший друг покупал билет в какую-нибудь экзотическую страну и Новый год обычно встречал в самолете. Но если у вас нет денег на поездки за границу, можно просто совершить небольшое путешествие из Петербурга в Москву и наоборот, либо же в ближайший населенный пункт.
В прошлом году автор этих строк сама так и сделала – отправилась в свой любимый Санкт-Петербург. Бой курантов слушала на Восточном вокзале, ночью ехала в поезде. А 1 января перед моим взором уже плыли зимние пейзажи Ленинградской области.
Встречайте Новогоднюю ночь в поезде. Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге, в лютые прошлогодние морозы, я осматривала музеи, например, побывала в гостях Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, грелась в теплых кофейнях, посетила могилу кумира, куда с августа прошлого года хожу в каждый свой приезд в северную столицу. В общем, смена обстановки отвлекает от мыслей о тщетности бытия.
Идите в бар или ресторан
Не получилось уехать в другой город – идите в бар или ресторан. Кажется, что в новогоднюю ночь везде царит особая атмосфера, которая располагает к общению, даже если вы интроверт со стажем.
Независимо от того, где вы окажетесь, вы легко найдете общий язык с незнакомыми людьми. Все вокруг веселы, беззаботны и готовы к знакомствам.
Даже если вы стеснительны, как тургеневская барышня, в эту ночь у вас развяжется язык. (Особенно, после пару рюмочек коньяка, но я шучу, конечно). Чтобы не найти приключений на пятую точку, лучше не напиваться в незнакомом месте.
В Новогоднюю ночь сходите в ресторан. Фото: Global Look Press
Только заранее продумайте, куда отправиться на празднование. Узнайте, какие заведения будут работать, что за мероприятия они предлагают, какой дресс-код требуется, и какие угощения будут подаваться. И самое главное – проследите за тем, чтобы цены не кусались, как пираньи.
Встречайте Новый год со знакомыми из соцсетей или с искуственным интеллектом
Но если все же вы остались дома, создайте позитивный пост в социальных сетях, в котором сообщите, что ищете компанию на Новый год. Опишите, чем бы вы хотели заняться, и что вам интересно.
Вероятно, найдутся люди, которые захотят встретить праздник с вами. Только будьте осторожны с такими знакомствами – не нарвитесь на маньяка.
С виртуальными знакомыми можно также отметить Новый год онлайн:
* Общайтесь в мессенджерах, поздравляя друг друга
* Совершайте видеозвонки, чтобы видеть собеседника и создавать праздничную атмосферу.
* Вместе смотрите «Иронию судьбы, или с легким паром!» или телефильм «Небриллиантовая рука» на телеканале ТНТ, обмениваясь впечатлениями и комментариями.
Если и с виртуальными знакомыми все же не срослось, поболтайте с искусственным интеллектом, воспользовавшись возможностью написать что-то в чат GPT. Представьте, что это действительно умный собеседник – совсем, как искусственный интеллект Мендельсон в программе «Давай поженимся». Возможно, от этого общения вам станет легче…
Устройте себе домашний праздник
Не стоит упускать возможность отпраздновать Новый год, даже если вы встречаете его в одиночестве. Не превращайте эту ночь в обычный будний день и не ложитесь спать со слезами на глазах.
Лучше устройте себе небольшой праздник: включите гирлянду, приготовьте или закажите вкусную еду, наденьте красивую одежду или даже упакуйте подарки для себя. Посмотрите «Новогоднюю ночь на Первом», там ожидается много интересных звездных гостей. Впервые вместе выступят SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.
Включите телевизор в новогоднюю ночь. Фото: Global Look Press
Займитесь домашними делами
Вместо праздного времяпрепровождения займитесь полезными делами, которые вы давно откладывали. Например, разберите шкаф, наведите порядок на кухне, почистите память телефона или полейте растения.
Хотя эти занятия могут показаться не самыми праздничными, Новый год часто ассоциируется с началом перемен в жизни. А начать можно с организации пространства вокруг себя.
Найдите плюсы в своем грустном положении
Встречая Новый год в компании, мы часто вынуждены подстраиваться под других, соблюдать традиции и правила, которые могут нам не нравиться.
Например, слушать советы из разряда: «Обрати внимание на того мужчину. Не пьет, не курит, работящий, а то часики-то тикают», или есть оливье, в который добавили слишком много лука.
Празднуя Новый год в одиночестве, вы можете полностью распорядиться своим временем и организовать все по своему вкусу. Например, надеть красивую одежду или остаться в пижаме, смотреть шоу «Звезды в джунглях» и по новой возмущаться поведению Натана и Лерчек или включить советский фильм «Чародеи», готовить селедку под шубой, оливье и другие привычные блюда или заказать их доставку. Выбор за вами!
Фото: Global Look Press
Подумайте о смысле жизни
Наличие смысла жизни может помочь справиться с грустью. Исследование, проведенное учеными из США и Испании, показало, что люди с хорошим физическим здоровьем и четким пониманием своих ценностей и целей менее подвержены одиночеству.
Хотя нет… Это я поспешила с таким советом. А то придете к мысли, что ваша жизнь не удалась, поскольку Николай получает больше 200 000 рублей в месяц, а Ленка из соседнего подъезда имеет и мужа, и любовника, и престижную должность.
Но все же подумайте, что может сделать вас счастливым человеком, как добиться всех вышеперечисленных благ, нужны ли они вам в реальности. Да и вообще, как жить дальше…
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