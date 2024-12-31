Семь советов, как улучшить настроение, встречая Новый год в одиночестве

Нет никакого новогоднего настроения? Счастливый вид окружающих, целующиеся на эскалаторе влюбленные, семьи, которые несут из магазинов искусственные елки и упаковки шампанского, вызывают лишь зависть и злобу?

А в довершении ко всему в метро вы невольно слышите телефонные разговоры: «Ну, вы то придете к нам на Новый год?».

Ведь у вас-то не так… Вы в этом большом мире никому не нужны. Не получилось уехать к родителям в другой город, партнера у вас вообще нет, либо ваш мужчина встречает Новый год со стареньким папой, а вас к себе не приглашает.

А знакомые и друзья намекают, что проведут эту волшебную ночь со своей семьей или в другой компании, где присутствие незнакомого человека будет лишь напрягать окружающих. В общем, что же делать, если в новогоднюю ночь вы остаетесь в одиночестве, и от этого впадаете в уныние?

Езжайте в другую страну или город

Один мой старший друг покупал билет в какую-нибудь экзотическую страну и Новый год обычно встречал в самолете. Но если у вас нет денег на поездки за границу, можно просто совершить небольшое путешествие из Петербурга в Москву и наоборот, либо же в ближайший населенный пункт.

В прошлом году автор этих строк сама так и сделала – отправилась в свой любимый Санкт-Петербург. Бой курантов слушала на Восточном вокзале, ночью ехала в поезде. А 1 января перед моим взором уже плыли зимние пейзажи Ленинградской области.