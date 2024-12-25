Филипп Киркоров о ремонте в московской квартире, новых прическах и Новом годе: «Нет конца!»

В кинотеатре «Октябрь» отгремела премьера телефильма канала ТНТ «Небриллиантовая рука». Люди постарше помнят, как раньше в новогоднюю ночь были популярны мюзиклы на основе известных сказок, например, «Золушка», «За двумя зайцами», «Вечера на хуторе близ Диканьки» с участием звезд эстрады.

В этих праздничных картинах селебрити исполняли песни, которые сразу же уходили в народ. Так вот, телепроект ТНТ — из этой же серии.

За основу мюзикла был взят сюжет комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», но в него добавили отсылки к другим популярным фильмам, (например, картине «Любовь и голуби»), злободневным шуткам из разряда «брюки превращаются в извинительную водолазку» (намек на извинения звезд после печально известной голой вечеринки Насти Ивлеевой) и узнаваемым комичным ситуациям.

Главные роли сыграли Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Марина Кравец, Регина Тодоренко и многие другие звезды. И какой же новогодний телесюрприз без Филиппа Киркорова, который, кстати, сыграл там очень любопытную роль?!

На премьере комедии поп-король появился в кепи и клетчатом костюме, с клетчатой сумкой в виде таксы. По словам певца, такая сумка существует только в единственном экземпляре. Ее содержимое Филипп Бедросович показал представителям СМИ.

А внутри — зарядки для телефона, 25 000 рублей. «Вдруг какой-то ребенок подойдет и что-нибудь попросит?» — пояснил певец.

Также артист достал на глазах у журналистов «ключи от квартиры, где деньги лежат».