Филипп Киркоров о ремонте в московской квартире, новых прическах и Новом годе: «Нет конца!»

В кинотеатре «Октябрь» отгремела премьера телефильма канала ТНТ «Небриллиантовая рука». Люди постарше помнят, как раньше в новогоднюю ночь были популярны мюзиклы на основе известных сказок, например, «Золушка», «За двумя зайцами», «Вечера на хуторе близ Диканьки» с участием звезд эстрады.
В этих праздничных картинах селебрити исполняли песни, которые сразу же уходили в народ. Так вот, телепроект ТНТ — из этой же серии.
За основу мюзикла был взят сюжет комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», но в него добавили отсылки к другим популярным фильмам, (например, картине «Любовь и голуби»), злободневным шуткам из разряда «брюки превращаются в извинительную водолазку» (намек на извинения звезд после печально известной голой вечеринки Насти Ивлеевой) и узнаваемым комичным ситуациям.
Главные роли сыграли Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Марина Кравец, Регина Тодоренко и многие другие звезды. И какой же новогодний телесюрприз без Филиппа Киркорова, который, кстати, сыграл там очень любопытную роль?!
На премьере комедии поп-король появился в кепи и клетчатом костюме, с клетчатой сумкой в виде таксы. По словам певца, такая сумка существует только в единственном экземпляре. Ее содержимое Филипп Бедросович показал представителям СМИ.
А внутри — зарядки для телефона, 25 000 рублей. «Вдруг какой-то ребенок подойдет и что-нибудь попросит?» — пояснил певец.
Также артист достал на глазах у журналистов «ключи от квартиры, где деньги лежат».
Филипп Киркоров на премьере телефильма «Небриллиантовая рука». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«В этом фильме прозвучит премьера моей новой песни «Фиолетовая вата»!
— Это ключи от вашей московской квартиры? — поинтересовались представители прессы
— Пока там ремонт, которому нет конца! Три года уже… Но я такой придира! То не так, это не то…
Московская резиденция — чтобы переодеться, выспаться одному на террасе.
— В фильме «Небриллиантовая рука» вы играете женскую роль…
— Да, это дань уважения великой актрисе Людмиле Марковне Гуренко. Наряду со Светланой Светличной и другими советскими актерами и актрисами они создавали атмосферу 60-х годов, придавали фильму определенный контраст.
Я вдохновлялся их работами, поэтому это сделано с добром, с большой любовью. Очень смешно, на мой взгляд, получилось! Главное, что в этом фильме прозвучит премьера моей новой песни «Фиолетовая вата».
Это кавер на известную композицию «Розовое вино», но в моем прочтении сегодняшнего времени. Мой репертуар пополнится очень хорошим материалом!
— Глядя на вашу сцену в проекте «Небриллиантовая рука» сразу вспоминается реплика, обращенная к Людмиле Гурченко: «С…а ты крашеная», на что она отвечает: «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет». Вы часто экспериментируете с прической. Не боитесь, что возникнут проблемы с волосами?
— У меня проблем не бывает. Если за столько лет они не возникли, то уже будет все хорошо.
Филипп Киркоров в роли героини Людмилы Гурченко. Фото: телеканал ТНТ
«В этом году Новый год у меня будет в рабочем режиме!»
— Уже придумали, что подарите родным?
— Я уже заранее приготовил подарки детям, папе. Хотя в этом году Новый год у меня будет в рабочем режиме. В новогоднюю ночь я буду выступать в Барвихе. Так что на Новый год я подниму бокалы уже на работе.
Если прошлый год и прежние года я был дома, то в этом решил поработать.
— В Новый год чем-нибудь себя побалуете?
— Я уже преподнес себе браслет Love от Cartier.
— У вас дома появилась красивая елка…
— Да! Мой дом украшает потрясающая елка — кстати, в советском стиле, вот с этой мишурой, с игрушками. Придя домой, я буду любоваться на нее.
Кстати, первый раз у меня живая елка! Это так красиво, в доме сразу аромат хвои! Теперь я всегда буду ставить живую елку!
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