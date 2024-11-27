Рэпер Натан об отношениях с Лерчек, дуэте с Бьянкой и воссоединении с женой: «Мы решили все сделать на скорую руку»

В Москве прошла премьера фильма «Звезды в Сибири». По сюжету картины крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Когда селебрити приезжают на место, то из аэропорта автобус увозит их в небольшую деревню, где артистов встречает глава местного сельсовета.

В деревне звезды переживают разные приключения. Например, по сюжету Тимуру Батрутдинову предстояло выпить приворотное зелье, Ольге Бузовой — принять роды, а Клаве Коке — подоить козу и накрыть большой праздничный стол. Все артисты сыграли самих себя.

Гостем премьеры стал певец Натан, который выживал в экстремальных условиях не понарошку, а в шоу «Звезды в джунглях». Появление певца на светском мероприятии вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Отчасти благодаря своему роману с Лерчек и интрижке с Бьянкой Натан стал одним из самых популярных мужчин этого года.

И журналисты расспросили его обо всем, что сейчас вызывает зрительский интерес. Правда, нередко артист уходил от ответа…

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«Ничего не могу говорить за других людей»

— По сюжету фильма «Звезды в Сибири» Клава Кока доит козу. А вам приходилось делать что-то подобное?

— Я в детстве доил корову с бабушкой, поэтому у меня нет с этим проблем.

— В фильме «Звезды в Сибири» все происходило в павильоне. А вот вы проходили испытания в реалити-шоу «Звезды в джунглях» по-настоящему. Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из участников проекта?

— Есть несколько людей, с которыми я общаюсь.

— И кто же они?

— Два Игоря, это точно.

— После съемок шоу «Звезды в джунглях» вы теперь в статусе ловеласа, любимца женщин…

— Это было и до этого…