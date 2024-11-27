Рэпер Натан об отношениях с Лерчек, дуэте с Бьянкой и воссоединении с женой: «Мы решили все сделать на скорую руку»

В Москве прошла премьера фильма «Звезды в Сибири». По сюжету картины крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Когда селебрити приезжают на место, то из аэропорта автобус увозит их в небольшую деревню, где артистов встречает глава местного сельсовета.
В деревне звезды переживают разные приключения. Например, по сюжету Тимуру Батрутдинову предстояло выпить приворотное зелье, Ольге Бузовой — принять роды, а Клаве Коке — подоить козу и накрыть большой праздничный стол. Все артисты сыграли самих себя.
Гостем премьеры стал певец Натан, который выживал в экстремальных условиях не понарошку, а в шоу «Звезды в джунглях». Появление певца на светском мероприятии вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Отчасти благодаря своему роману с Лерчек и интрижке с Бьянкой Натан стал одним из самых популярных мужчин этого года.
И журналисты расспросили его обо всем, что сейчас вызывает зрительский интерес. Правда, нередко артист уходил от ответа…
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«Ничего не могу говорить за других людей»
— По сюжету фильма «Звезды в Сибири» Клава Кока доит козу. А вам приходилось делать что-то подобное?
— Я в детстве доил корову с бабушкой, поэтому у меня нет с этим проблем.
— В фильме «Звезды в Сибири» все происходило в павильоне. А вот вы проходили испытания в реалити-шоу «Звезды в джунглях» по-настоящему. Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из участников проекта?
— Есть несколько людей, с которыми я общаюсь.
— И кто же они?
— Два Игоря, это точно.
— После съемок шоу «Звезды в джунглях» вы теперь в статусе ловеласа, любимца женщин…
— Это было и до этого…
Натан на премьере фильма «Звезды в Сибири». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Но вам правда нравились Лерчек и Бьянка?
— Я ничего не могу говорить за других людей. А насчет того, кому нравлюсь я, лучше спросить у них.
— Ходили слухи, что вы записали дуэт с Бьянкой…
— Мы работали в студии и решили все сделать на скорую руку. И я посчитал, что сырой материал такого артиста, как Бьянка, да и мой тоже, не должен выпускаться.
— А когда планируете все-таки записать эту композицию?
— Не могу называть какую-то конкретную дату. Посмотрим, это же творческий процесс. Как у нас будет вдохновение и силы написать красивую песню, мы это обязательно сделаем.
— А вы видели пост Бьянки, где она сказала, что отпускает вас?
— Нет, не видел.
«Жалеть о чем-то вообще глупо»
— Что все-таки было для вас самым сложным на шоу «Звезды в джунглях»?
— Голод.
— А сейчас какие у вас отношения с едой?
— Очень проблематичные, потому что в данный период большая проблема — поправиться. Я думаю, что в джунглях голод повлиял на организм, и сейчас не вся еда воспринимается. Поэтому мне и сложно набрать вес.
— На сколько вы похудели?
— На килограммов семь-восемь.
Натан. Фото: канал ТНТ
— Как вы сейчас реагируете на хейт?
— Ты меня любишь? А ты? (обращаясь к рядом стоящим людям. — Прим. ред). Тогда какой хейт?
— Разве вы не читаете комментарии в Интернете?
— Нет.
— А когда коллеги о вас высказываются, например Алена Блин?
— Алена не моя коллега. Она журналист. Мои коллеги — это музыканты и артисты, а с ними у меня хорошие отношения.
«Все мои усилия направлены на воссоединение семьи»
— Вы жалеете о том, что происходило на шоу «Звезды в джунглях»?
— Если рассуждать философски, то жалеть о чем-то – вообще глупо. Жизнь вот такая. И я ее живу, как могу.
— Вы говорили, что попробуете вернуть семью.
— Конечно.
— Каким образом?
— Кое-что останется личным, и все мои усилия направлены на воссоединение семьи.
Никто ничего не простил еще до проекта. И если мне хватит сил, ума, то я воссоединюсь с ними.
— А с детьми сейчас общаетесь?
— Я с ними общаюсь всегда.
— После выхода на экраны шоу «Звезды в джунглях» ваша популярность явно возросла. А увеличились ли цены на корпоративы с вашим участием?
— Эти вопросы меня точно не касаются. Здесь работает целая команда. И если вы говорите про «корову доить», то вот там есть команда, которая доит меня.
Натан. Фото: Global Look Press
— А какой корпоратив вам особенно запомнился?
— Я думаю, у каждого артиста были корпоративы, где он выступал перед одним-двумя людьми. Это самые стремные корпоративы, но за них платят.
— Где вы планируете отметить Новый год?
— На работе. На сцене. В каком-то из заведений, пока точно не знаю. Но я работаю так каждый год.
— А какие у вас есть новогодние традиции?
— Быть рядом с семьей.
— После новогодней работы?
— Если получится, то да. Пока я не знаю место и время своего выступления. Сам не могу точно сказать.
— Если представить, что Дед Мороз действительно существует, то о чем бы вы его попросили?
— Хотя бы на час вернуться в детство, вспомнить, как это было, поверить в волшебство.
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