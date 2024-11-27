Рэпер Натан об отношениях с Лерчек, дуэте с Бьянкой и воссоединении с женой: «Мы решили все сделать на скорую руку»

Натан. Фото: Global Look Press

Звезда реалити-шоу «Звезды в джунглях» также рассказал о похудении и о том, как справляется с хейтом.

В Москве прошла премьера фильма «Звезды в Сибири». По сюжету картины крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Когда селебрити приезжают на место, то из аэропорта автобус увозит их в небольшую деревню, где артистов встречает глава местного сельсовета.

В деревне звезды переживают разные приключения. Например, по сюжету Тимуру Батрутдинову предстояло выпить приворотное зелье, Ольге Бузовой — принять роды, а Клаве Коке — подоить козу и накрыть большой праздничный стол. Все артисты сыграли самих себя.

Гостем премьеры стал певец Натан, который выживал в экстремальных условиях не понарошку, а в шоу «Звезды в джунглях». Появление певца на светском мероприятии вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Отчасти благодаря своему роману с Лерчек и интрижке с Бьянкой Натан стал одним из самых популярных мужчин этого года.

И журналисты расспросили его обо всем, что сейчас вызывает зрительский интерес. Правда, нередко артист уходил от ответа…

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«Ничего не могу говорить за других людей»

— По сюжету фильма «Звезды в Сибири» Клава Кока доит козу. А вам приходилось делать что-то подобное?

— Я в детстве доил корову с бабушкой, поэтому у меня нет с этим проблем.

— В фильме «Звезды в Сибири» все происходило в павильоне. А вот вы проходили испытания в реалити-шоу «Звезды в джунглях» по-настоящему. Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из участников проекта?

— Есть несколько людей, с которыми я общаюсь.

— И кто же они?

— Два Игоря, это точно.

— После съемок шоу «Звезды в джунглях» вы теперь в статусе ловеласа, любимца женщин…

— Это было и до этого…

Натан на премьере фильма «Звезды в Сибири». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Но вам правда нравились Лерчек и Бьянка?

— Я ничего не могу говорить за других людей. А насчет того, кому нравлюсь я, лучше спросить у них.

— Ходили слухи, что вы записали дуэт с Бьянкой…

— Мы работали в студии и решили все сделать на скорую руку. И я посчитал, что сырой материал такого артиста, как Бьянка, да и мой тоже, не должен выпускаться.

— А когда планируете все-таки записать эту композицию?

— Не могу называть какую-то конкретную дату. Посмотрим, это же творческий процесс. Как у нас будет вдохновение и силы написать красивую песню, мы это обязательно сделаем.

— А вы видели пост Бьянки, где она сказала, что отпускает вас?

— Нет, не видел.

«Жалеть о чем-то вообще глупо»

— Что все-таки было для вас самым сложным на шоу «Звезды в джунглях»?

— Голод.

— А сейчас какие у вас отношения с едой?

— Очень проблематичные, потому что в данный период большая проблема — поправиться. Я думаю, что в джунглях голод повлиял на организм, и сейчас не вся еда воспринимается. Поэтому мне и сложно набрать вес.

— На сколько вы похудели?

— На килограммов семь-восемь.

Натан. Фото: канал ТНТ

— Как вы сейчас реагируете на хейт?

— Ты меня любишь? А ты? (обращаясь к рядом стоящим людям. — Прим. ред). Тогда какой хейт?

— Разве вы не читаете комментарии в Интернете?

— Нет.

— А когда коллеги о вас высказываются, например Алена Блин?

— Алена не моя коллега. Она журналист. Мои коллеги — это музыканты и артисты, а с ними у меня хорошие отношения.

«Все мои усилия направлены на воссоединение семьи»

— Вы жалеете о том, что происходило на шоу «Звезды в джунглях»?

— Если рассуждать философски, то жалеть о чем-то – вообще глупо. Жизнь вот такая. И я ее живу, как могу.

— Вы говорили, что попробуете вернуть семью.

— Конечно.

— Каким образом?

— Кое-что останется личным, и все мои усилия направлены на воссоединение семьи.

Никто ничего не простил еще до проекта. И если мне хватит сил, ума, то я воссоединюсь с ними.

— А с детьми сейчас общаетесь?

— Я с ними общаюсь всегда.

— После выхода на экраны шоу «Звезды в джунглях» ваша популярность явно возросла. А увеличились ли цены на корпоративы с вашим участием?

— Эти вопросы меня точно не касаются. Здесь работает целая команда. И если вы говорите про «корову доить», то вот там есть команда, которая доит меня.

Натан. Фото: Global Look Press

— А какой корпоратив вам особенно запомнился?

— Я думаю, у каждого артиста были корпоративы, где он выступал перед одним-двумя людьми. Это самые стремные корпоративы, но за них платят.

— Где вы планируете отметить Новый год?

— На работе. На сцене. В каком-то из заведений, пока точно не знаю. Но я работаю так каждый год.

— А какие у вас есть новогодние традиции?

— Быть рядом с семьей.

— После новогодней работы?

— Если получится, то да. Пока я не знаю место и время своего выступления. Сам не могу точно сказать.

— Если представить, что Дед Мороз действительно существует, то о чем бы вы его попросили?

— Хотя бы на час вернуться в детство, вспомнить, как это было, поверить в волшебство.

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