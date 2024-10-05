Марина Африкантова посетила ресторан в Дубае: «Девочки пригласили»

Пока бывший муж участницы «Дома-2» Марины Африкантовой Роман Капаклы наслаждается общением с маленькой дочкой от Татьяны Мусульбес, Марина зажигает в Дубае.

Марина Африкантова рассказала в микроблоге, что подруги пригласили ее в очень веселое место, и они отлично провели время.

«Девочки пригласили в очень классный веселый ресторан. Все в одном. Мне понравилось. Здесь и вкусная еда, красивые коктейли. Зажигательное шоу, офигенная музыка и танцы до трех утра. Когда был дым, меня чуть не сдуло за соседний стол, еще за свой коктейль переживала — думала официант его растопчет», — поделилась впечатлениями от посещения заведения Марина Африкантова в микроблоге.

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Для посещения ресторана Марина Африкантова облачилась в обтягивающее платье-майку черного цвета, дополнив образ маленькой серебристой сумочкой. Поклонники заявили, что выглядит Марина Африкантова роскошно, заметно похорошев за последнее время.