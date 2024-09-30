«Брутальный папаша кормит дочку из бутылочки»: Таня Мусульбес из «Дома-2» показала, как Рома Капаклы нянчится с малюткой Мией

Татьяну Мусульбес называли разлучницей из-за того, что она встречалась с женатым Романом Капаклы. Тот не спешил разводиться с другой звездой «Дома-2» Мариной Африкантовой. Именно она подала на развод, узнав об интрижке благоверного с Таней Мусульбес. Простить мужу измену она не смогла.
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Роман Капаклы тянул с предложением руки и сердца, но все-таки позвал Татьяну замуж, когда ее интересное положение уже нельзя было скрыть. У пары недавно родилась дочка Мия, которую поклонники предлагали назвать Мариной в честь первой жены Романа Капаклы.
Татьяна Мусульбес показала кормление дочки Мии. Фото: соцсети
Татьяна Мусульбес делает все, чтобы ее муж приучался заботиться о дочке. Роман Капаклы даже кормит Мию из бутылочки, явно наслаждаясь этим процессом.
«Брутальный папаша кормит дочку из бутылочки», - пишет Olivka_Slivka.
«Милота какая! У отца на ручках», - отметила Yulia_Eleeva.
«Таня нашла, куда пристроить ребенка», - шутит Ritti_Tutti.
«Правильно, не для себя же рожала», - добавила Maria_89.