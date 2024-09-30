«Брутальный папаша кормит дочку из бутылочки»: Таня Мусульбес из «Дома-2» показала, как Рома Капаклы нянчится с малюткой Мией

Татьяну Мусульбес называли разлучницей из-за того, что она встречалась с женатым Романом Капаклы. Тот не спешил разводиться с другой звездой «Дома-2» Мариной Африкантовой. Именно она подала на развод, узнав об интрижке благоверного с Таней Мусульбес. Простить мужу измену она не смогла.

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Роман Капаклы тянул с предложением руки и сердца, но все-таки позвал Татьяну замуж, когда ее интересное положение уже нельзя было скрыть. У пары недавно родилась дочка Мия, которую поклонники предлагали назвать Мариной в честь первой жены Романа Капаклы.